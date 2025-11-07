Sezen, Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğasını keşfettikleri bu yolculuğu "hem özümüze, hem kaynağımıza bir keşif" olarak nitelendirdi.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Melis Sezen, son paylaşımıyla dikkatleri Kahramanmaraş'a çekti. Oyuncu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Kahramanmaraş'ın kültürel ve doğal güzelliklerini öne çıkaran tanıtım filmi çekimleri sırasında yaşadığı deneyimleri bir Reels videosuyla paylaştı.





"Köklerimize ve Tarihimize Keşif"

Melis Sezen, paylaşımında Kahramanmaraş'ta geçirdiği zamana dair duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Kahramanmaraş’ın büyülü dünyası her yanımızı sardı, doğanın kucağında Başkonuş Yaylasının en tepesinden köklerimizin ve tarihimizin en derinlerine @turkishairlines ile her yolculuk hem özümüze hem kaynağımıza bir keşif, benim için özgürleştirici ve en çocuk halimle eğlendiğim, en güzel yemekleri yediğim çok özel bir yolculuktu, paylaşmak istedim❤️"

Paylaşımında, çekimlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Sezen, "emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Kahramanmaraş çok güzelsin ❤️" notunu ekledi.

THY Tanıtımına Büyük Katkı

Sezen'in bu içten paylaşımı, THY'nin Kahramanmaraş'ın tanıtımına yönelik yürüttüğü çalışmalara önemli bir destek sağladı. Özellikle Başkonuş Yaylası'nın etkileyici manzaraları eşliğindeki video, şehrin doğal güzelliklerinin geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu.



Ünlü oyuncunun, Kahramanmaraş'ın tarihi ve lezzet dolu mutfağına dikkat çekmesi, bölgenin turizm potansiyelini artırması açısından da önem taşıyor.