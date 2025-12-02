Kahramanmaraş Onikişubat Kavlaklı Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğrencileri ve usta öğreticileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrenciler ile huzurevlerinde kalan yaşlı bireylere ücretsiz saç kesimi ve bakım hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde (DOKMER) özel bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde down sendromlu çocukların saç kesimi ve kişisel bakım işlemlerini hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Merkez öğrencileri daha önce de köy okullarında eğitim gören çocuklara hijyen eğitimi eşliğinde ücretsiz saç kesimi yapmış; huzurevi ve bakım merkezlerinde kalan yaşlı ve engelli bireylere kişisel bakım desteği sunmuştu. Bu çalışmalar sayesinde hem mesleki deneyim kazanan hem de topluma katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, etkinliklerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Okul Müdürü Mehmet Uzun, projede görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yıl boyunca farklı kurumlarda sürdürüleceğini söyledi. Uzun, “Öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirirken toplum yararına çalışmalar yapması bizim için çok değerli. Bu projeleri sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.