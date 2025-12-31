Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu raporunda Türkiye genelinde etkili olacak kar yağışı, sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 39 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yaptı.

Kuvvetli Kar ve Yağmur Beklenen İller

Uyarı kapsamında şu illerde olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak.

Bölge Bölge Hava Durumu

Hatay merkez ve iç kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar,

Adana’nın kuzeyi ile Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar,

Kahramanmaraş’ta kuvvetli, yükseklerde yer yer yoğun kar yağışı,

Konya ve Karaman’ın güneyi, Kayseri, Niğde ve Sivas’ın yüksekleri ile Tokat çevrelerinde etkili kar yağışı bekleniyor.

Çığ Uyarısı

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Fırtına, Don ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji, bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, yarın ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis ve pus olaylarının görüleceği tahmin ediliyor.