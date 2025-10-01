UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ederken gözler Monaco – Manchester City karşılaşmasına çevrildi. İlk maçında Club Brugge karşısında ağır bir yenilgi alan Monaco, sahasında güçlü rakibi Manchester City’i konuk edecek. Futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

Monaco – Manchester City Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tarih: 1 Ekim Çarşamba (bugün)

Saat: 22.00

Monaco – Manchester City Maçı Hangi Kanalda?

Stad: Stade Louis II

Yayın: tabii spor 1 (canlı)

Muhtemel 11’ler

Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bernardo Silva, Foden, Reijinders, Doku, Haaland

Monaco:

Köhn, Kehrer, Dier, Salisu, Vanderson, Teze, Coulibaly, Henrique, Akliouche, Minamino, Biereth