Olay, 6 Ağustos 2025 tarihinde Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi Derindere mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 46 ABY 114 plakalı otomobil, 17 yaşındaki Abdülaziz Çamlıbel idaresindeydi.

Sürücü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazanın ardından 3 kişi yaralanmış, Abdülaziz Çamlıbel de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Abdülaziz Çamlıbel'in, tedavi gördüğü hastanede 47 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.