İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün destek verdiği “Her Aile Bir Fidan, Her Fidan Yeşil Vatan” temalı fidan dikim etkinliği, öğretmenleri aileleriyle birlikte doğayla buluşturdu.

Etkinlik, 22 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de, Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen eski Göksun yolu üzeri Andırın yolu sapağı ilerisindeki Celilli Dedeler mevkiinde yapıldı. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde görev yapan 63 öğretmen, aileleriyle birlikte toplam 300 fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikimi için gerekli ekipman ve personel Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alanda hazır bulunduruldu. Kurumu temsilen etkinliğe Onikişubat Orman İşletme Müdürü Bekir Somer ALTUNOK katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan Baydur, Öğretmenler Günü’nün bu yıl yalnızca bir kutlama değil, doğaya katkı sunan toplumsal bir bilinç etkinliğine dönüştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Öğretmenlerimiz sadece sınıflarda değil, yaşamın her alanında örnek olmayı sürdürüyor.

Aileleriyle birlikte diktiğimiz her fidan, hem çocuklarımıza bırakacağımız yeşil bir geleceğin hem de toplum olarak kurduğumuz güçlü bağların bir sembolüdür.

Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum.

Bu anlamlı günde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Programda ayrıca Onikişubat Orman İşletme Müdürü Bekir Somer ALTUNOK da söz alarak etkinliğin önemine dikkat çekti. ALTUNOK konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeşil Vatan’ın geleceği, bugün dikilen fidanlarla daha da güçleniyor.

Öğretmenlerimizin ve ailelerinin bu duyarlılığı göstermesi bizleri memnun ediyor.

Orman teşkilatı olarak her zaman eğitim camiamızla iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu vesileyle başta geleceğimizin mimarları olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, emeklerine saygıyla teşekkür ediyorum.

Bugün burada dikilen her fidan, geleceğe bırakılan nefes demektir.”

Etkinlik, hem 2025’in ‘Aile Yılı’ temasını hem de ‘Yeşil Vatan’ bilincini yansıtarak katılımcılardan büyük ilgi gördü. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, çevre ve toplum temalı faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de artırılarak devam ettirileceğini açıkladı.