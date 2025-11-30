Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda yaşanan olay, öğretmenlerin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi. Soluk borusuna yiyecek kaçan bir öğrenci, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden nöbetçi öğretmenler hemen harekete geçti. Durumu fark eden diğer öğrenciler panik halinde okul müdürü İsmail Kazancı’ya haber verdi. Müdür Kazancı, saniyeler içinde olay yerine gelerek öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan müdahale sayesinde öğrencinin soluk borusunu tıkayan yiyecek çıkarıldı ve çocuk tekrar nefes almaya başladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, öğrencinin kontrolünü yaparak durumunun iyi olduğunu belirledi.

Okul Müdürü İsmail Kazancı, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Bu tür durumlar saniyelerle yarıştığımız anlar. Öğretmen arkadaşlarımızın dikkati ve aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde çocuğumuzu sağ salim kurtardık” dedi.

Veliler ise gösterilen refleks ve bilinçli müdahale için okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Yaşanan bu olay, okullarda ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.