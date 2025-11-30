Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 12. haftasında taraftarı önünde parkeye çıkan Kipaş İstiklal Basketbol, yüksek tempolu mücadelenin ardından PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’u 97-81 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Ligde 11 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 17 puanla 8. sırada bulunan İstiklal, maça iki takımın da yüksek isabet oranıyla başlamasıyla dengeli bir oyun ortaya koydu.

Üçüncü periyotta hücumda vites yükselten ev sahibi ekip, tempolu ve kararlı oyunuyla üstünlüğü ele geçirdi. Son bölümde sert savunmasıyla rakibine fırsat tanımayan İstiklal, taraftarının desteğiyle sahadan 97-81'lik net bir skorla ayrıldı.

Bu galibiyet, Kipaş İstiklal Basketbol için hem moral hem de sıralama adına değerli bir kazanım oldu.