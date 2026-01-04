Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi’nde, yoğun ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar için başlatılan çalışmalar başarıyla sonuçlandı.

Ali Altun isimli vatandaşın yetkililere yaptığı ihbarda, hasta olan babası Yaşar Altun ile birlikte mahsur kaldıklarını ve tahliye talebinde bulunduklarını bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

İhbarın alınmasının ardından bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş Arama Kurtarma ve Ahde Vefa Derneği ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen ekipler, koordineli ve aralıksız bir çalışma yürüttü.

AFAD koordinesinde yaklaşık 18 saat süren zorlu operasyonun ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Hasta olan Yaşar Altun, olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.