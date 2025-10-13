KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları, başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre, adaylar tercih işlemlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamladı. Şimdi gözler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile erişime açılacak. Yerleştirme bilgileri kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilecek.

Atama süreci ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yerleştirilen adayların, atama için belirlenen niteliklere sahip olmaları ve istenen belgeleri süresi içinde ilgili kuruma teslim etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde atama işlemleri yapılmayacak.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar, doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracak. İstenen evraklar ve teslim süreciyle ilgili bilgiler, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden öğrenilebilecek.

Hangi Kadrolara Atama Yapılacak?

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonları, unvan, branş ve öğrenim düzeyine göre şu şekilde dağıldı:

Bazı Öne Çıkan Kadrolar:

Hemşire: 6.445

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri: 1.809

Tıbbi Sekreter: 1.370

Röntgen Teknikeri: 917

Ebe: 805

Laboratuvar Teknikeri: 439

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri: 303

Büro Personeli: 290

Diyaliz Teknikeri: 233

Tekniker: 233

Mühendis: 122

Fizyoterapist: 133

Psikolog: 63

Klinik Psikolog: 60

Sosyal Çalışmacı: 76

Diyetisyen: 116

Toplamda 50’den fazla farklı branşta sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar, atama sürecini ve sonuç tarihini ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanallarından takip edebilecek.

Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Henüz ÖSYM tarafından kesin bir tarih açıklanmamış olsa da, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Daha önceki yerleştirme takvimleri göz önüne alındığında, Ekim ayı sonuna kadar sonuçların açıklanması muhtemel.