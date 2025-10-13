KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları, başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre, adaylar tercih işlemlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamladı. Şimdi gözler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihte.
Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile erişime açılacak. Yerleştirme bilgileri kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilecek.
Atama süreci ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yerleştirilen adayların, atama için belirlenen niteliklere sahip olmaları ve istenen belgeleri süresi içinde ilgili kuruma teslim etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde atama işlemleri yapılmayacak.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar, doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracak. İstenen evraklar ve teslim süreciyle ilgili bilgiler, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden öğrenilebilecek.
Hangi Kadrolara Atama Yapılacak?
Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonları, unvan, branş ve öğrenim düzeyine göre şu şekilde dağıldı:
Bazı Öne Çıkan Kadrolar:
-
Hemşire: 6.445
-
İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri: 1.809
-
Tıbbi Sekreter: 1.370
-
Röntgen Teknikeri: 917
-
Ebe: 805
-
Laboratuvar Teknikeri: 439
-
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri: 303
-
Büro Personeli: 290
-
Diyaliz Teknikeri: 233
-
Tekniker: 233
-
Mühendis: 122
-
Fizyoterapist: 133
-
Psikolog: 63
-
Klinik Psikolog: 60
-
Sosyal Çalışmacı: 76
-
Diyetisyen: 116
Toplamda 50’den fazla farklı branşta sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar, atama sürecini ve sonuç tarihini ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanallarından takip edebilecek.
Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Henüz ÖSYM tarafından kesin bir tarih açıklanmamış olsa da, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Daha önceki yerleştirme takvimleri göz önüne alındığında, Ekim ayı sonuna kadar sonuçların açıklanması muhtemel.