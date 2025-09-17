Ufuk Özkan Türk dizi, sinema oyuncusu ve sunucusudur. 1957 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan, 50 yaşındadır. Aslen Samsunlu olan oyuncu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır.

Ufuk Özkan, 2005 yılında Nazan Gündeş ile dünyaevine girdi, ancak 2022 yılında boşandı. Çiftin, Eren isminde bir oğlu var.

Özkan, ilk oyunculuk deneyimini 1995 yılında ekrana gelen Çiçek Taksi isimli diziyle yaşadı. Ardından birbirinden ünlü yapımlarda karşımıza çıktı ve ekranların sevilen bir yüzü haline geldi.

Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu'ndan açıklama gelmiş, sadece gözlem amaçlı hastanede olduğu açıklanmıştı. Daha sonra ailesi tarafından yapılan açıklamada Özkan'ın tedavi gördüğü öğrenildi.

Daha önceleri karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan'ın son durumu hakkında kardeşi Umut Özkan ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu kritikliğini koruyor.