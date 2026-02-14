Şanlıurfa’dan bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Kahramanmaraş’a gelen 55 yaşındaki hasta, uygulanan titiz tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Şiddetli şikâyetler üzerine hastaneye başvuran hastanın yapılan detaylı tetkik ve değerlendirmeler sonucunda cerrahi müdahale gerektiren bir rahatsızlığa sahip olduğu belirlendi.

Süreç, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Yönder tarafından yürütülürken, gerçekleştirilen başarılı operasyon ve tedavi süreci hastanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağladı.

Tedavi sürecine ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hüseyin Yönder, hastanın ameliyat sonrası takiplerinin dikkatle gerçekleştirildiğini belirterek, uygulanan doğru tedavi planı sayesinde hastanın genel sağlık durumunun hızla iyileştiğini ve taburcu aşamasına ulaştığını ifade etti.

Yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan hasta Yusuf Doğan ise tedavi süreci boyunca büyük bir ilgi ve özen gördüğünü dile getirerek, konforlu bir iyileşme süreci geçirdiğini söyledi.

Doğan, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek memnuniyetini ifade etti.