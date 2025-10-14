Spor Bilimleri Fakülteleri, beden eğitimi, antrenörlük, rekreasyon, spor yöneticiliği gibi bölümlere öğrenci alırken genellikle Özel Yetenek Sınavı (ÖYSP) uygular. Bu sınav, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, fiziksel yeterliliklerini, koordinasyon becerilerini ve spor geçmişlerini de değerlendirmek amacıyla yapılır.

Kimler Başvurabilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) ilgili yıl için asgari TYT baraj puanını geçmiş olanlar,

Fiziksel yeterliliği ve sağlık durumu spor yapmaya elverişli olanlar.

Sınav İçeriği Nasıldır?

Her üniversite sınav formatını kendi belirler ancak genellikle şu bölümler yer alır:

Koordinasyon Parkuru: Engel aşma, hız, çeviklik, denge testleri.

Sürat ve Dayanıklılık Testleri

Sporcu Özgeçmişi Değerlendirmesi (lisans, milli sporculuk vb.)

Mülakat veya Branş Testleri (özellikle antrenörlük bölümü için)

Bazı fakülteler kadın ve erkek adaylara farklı parkurlar ya da süre kriterleri uygulayabilir.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Adayların puanı şu şekilde hesaplanır:

TYT puanı (belirli bir oran)

Özel Yetenek Sınavı puanı

Sporcu özgeçmişi varsa ek puan

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Her üniversite puanlama ağırlıklarını ve değerlendirme esaslarını kendi yönergesinde açıklar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki açıklamaya göre, ÖZYES ek yerleştirme tercih süresi 20 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.