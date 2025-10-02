Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde her yaş grubuna hitap eden kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Mevlana İdris Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik özel bir gösteri sahnelenecek.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel olarak hazırlanan “Pamuk ile Kömür” adlı tiyatro oyunu, minik izleyiciler için perdelerini açacak. Hayvan sevgisini ve dostluğun önemini eğlenceli bir dille anlatan oyun, çocuklara hem keyifli anlar yaşatacak hem de farkındalık kazandıracak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösteri, 4 Ekim Cumartesi günü iki ayrı seansta sahnelenecek. İlk seans saat 13.00’da, ikinci seans ise 15.00’da tiyatrosever miniklerle buluşacak. Gösteriye katılım tamamen ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde düzenlenecek bu anlamlı etkinliğe tüm çocukları davet etti.