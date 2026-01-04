Kahramanmaraş’ın Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde akşam saatlerinde bir gencin cansız bedeni bulundu. İlk etapta intihar ihtimali üzerinde durulsa da, olay kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19.45 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kapalı Cuma Pazarı içerisinde meydana geldi. 2005 Finike doğumlu olduğu öğrenilen M.E.Ş., pazar yerindeki demir korkuluklara asılı halde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, M.E.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşı İle Görüştüğü İddia Edildi

Olayla ilgili yürütülen ilk incelemelerde, üniversite öğrencisi olduğu belirtilen M.E.Ş.’nin, olay öncesinde sınıf arkadaşı Y.T. ile bir araya geldiği öğrenildi. İkilinin arasındaki duygusal bir meseleden kaynaklı görüşme gerçekleştirdiği iddialar arasında yer alırken, polis ekipleri bu bilgiyi derinlemesine araştırıyor.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Netleşecek

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından M.E.Ş.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın bir intihar mı yoksa farklı bir durum mu olduğunu netleştirmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.