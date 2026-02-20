Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının ilk günü, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde kurulan iftar çadırlarında binlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı.

Şehrin üç farklı noktasında kurulan iftar alanları, Ramazan’ın manevi atmosferini Kahramanmaraşlılarla buluşturdu. Ramazan Sokağı, Milli İrade Meydanı ve Namık Kemal Mahallesi’nde oluşturulan iftar sofralarında binlerce kişiye sıcak yemek ikram edildi.

İftar saatine kısa bir süre kala alanları dolduran vatandaşlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Her yaştan Kahramanmaraşlının yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, aynı sofrada buluşmanın verdiği dayanışma duygusu ön plana çıktı. Aileler, gençler ve yaşlılar yan yana oturarak Ramazan’ın paylaşma ve kaynaşma ruhunu birlikte yaşadı.

Geleneksel Gösterilerle Unutulmaz Bir Ramazan Akşamı

İftar programlarının ardından Ramazan coşkusu etkinlik çadırlarında devam etti. Ramazan Sokağı ve Namık Kemal Mahallesi’nde kurulan etkinlik alanlarında çocuklar ve yetişkinler için çeşitli kültürel gösteriler düzenlendi.

Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Hacivat ve Karagöz sahne alarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Meddah gösterileri ve gölge oyunları da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 7’den 70’e tüm vatandaşların katılım sağladığı etkinliklerde Ramazan akşamının neşesi, kahkahalar ve alkışlar eşliğinde paylaşıldı. Çocuklar geleneksel gösterilerle eğlenirken, büyükler de geçmiş Ramazanları hatırlatan sahnelerle nostalji yaşadı.