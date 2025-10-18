Trendyol Süper Lig’de 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligde zor günler geçiren RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Son 7 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Başakşehir, güçlü rakibi karşısında kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG'DEKİ 35. KARŞILAŞMA

Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, puan farkını açmak için mücadele edecek.

Sezona iyi başlayamayan Başakşehir ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada giren Başakşehir, 35. kez karşı karşıya geleceği Galatasaray karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak için mücadele edecek.

MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak ve hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek müsabaka, 18 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ OYUNCU DEVRE DIŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir karşılaşmasında savunmada iki önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli Wilfried Singo yarınki maçta yer alamayacak.

Wilfried Singo ile aynı maçta kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez de, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Singo ve Sanchez’in yokluğunda Okan Buruk’un savunmada nasıl bir tercih yapacağı merak konusu. Sağ bekte Roland Sallai’ye görev vermesi beklenirken, stoper hattında Kaan Ayhan’ın yanı sıra Mario Lemina, Metehan Baltacı veya genç oyuncu Arda Ünyay’dan biri forma şansı bulabilir.