Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, yazar, şair ve fikir insanlarını okurlarla buluşturmaya devam ediyor.

Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen söyleşi programlarının konuklarından biri de Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sadık Yalsızuçanlar oldu.

KAFUM’da düzenlenen etkinlikte; Vefa Apartmanı, Cam ve Elmas, Gezgin, Şehirleri Süsleyen Yolcu, Rüya Sineması gibi unutulmaz eserlere imza atan usta yazar, edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu programda Yalsızuçanlar, Hallac-ı Mansur’un hayatını farklı bir perspektiften ele alarak düşünsel derinliği yüksek bir söyleşi gerçekleştirdi.