Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 16 Kasım Pazar akşamı NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

Son Bölümde Neler Oldu?

Son bölümde dizide tansiyon yükseldi:

  • Asya, Eymir’e istemeye gelen Eyüp ile yüzleşti. Bu karşılaşma Asya için çıkışsız bir sürecin başlangıcı oldu.

  • Çaresiz kalan Asya, kendisiyle tamamen zıt karakterde olan Ertan’dan yardım istemek zorunda kaldı.

  • Ertan’ın yardım etmesi, Hidayet’e karşı kurduğu oyunu karıştırarak işleri daha da kritik hale getirdi.

  • Hidayet’in babalık davası, Kürşat’ın Taha’yı öldürmesine ilişkin görüntü, Eymir’in baskıcı tutumu ve Bakizade kardeşlerin çatışması dizide yeni bir kırılma noktası oluşturdu.

  • Tüm karmaşanın ortasında, birbirine güvenmeyen Asya ve Ertan yan yana durmak zorunda kaldı.

