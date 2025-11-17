Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 16 Kasım Pazar akşamı NOW TV ekranlarında yayınlanacak.
Son Bölümde Neler Oldu?
Son bölümde dizide tansiyon yükseldi:
-
Asya, Eymir’e istemeye gelen Eyüp ile yüzleşti. Bu karşılaşma Asya için çıkışsız bir sürecin başlangıcı oldu.
-
Çaresiz kalan Asya, kendisiyle tamamen zıt karakterde olan Ertan’dan yardım istemek zorunda kaldı.
-
Ertan’ın yardım etmesi, Hidayet’e karşı kurduğu oyunu karıştırarak işleri daha da kritik hale getirdi.
-
Hidayet’in babalık davası, Kürşat’ın Taha’yı öldürmesine ilişkin görüntü, Eymir’in baskıcı tutumu ve Bakizade kardeşlerin çatışması dizide yeni bir kırılma noktası oluşturdu.
-
Tüm karmaşanın ortasında, birbirine güvenmeyen Asya ve Ertan yan yana durmak zorunda kaldı.