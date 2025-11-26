Galatasaray Sahasında Yenildi

Galatasaray, sahasında ağırladığı Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, gruptaki kritik virajda istediği sonucu alamadı.

Gecenin Sürprizi: Manchester City Yenildi

Etihad Stadyumu’nda flaş bir sonuç yaşandı. Manchester City, evinde Bayer Leverkusen’e 2-0 mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı.

Benfica İlk Galibiyetini Aldı

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Hollanda’da Ajax’ı 2-0 yenerek Devler Ligi’nde sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Karabağ Napoli Deplasmanında Kayıp

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İtalya’da Napoli’ye 2-0 kaybederek gruptaki avantajını kullanamadı.

Chelsea Barcelona’yı Devirdi

Avrupa’nın iki devinin kapışmasında gülen taraf Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Barcelona’yı 3-0 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti.

Kenan Yıldız Sahneye Çıktı

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasının 46. dakikasında oyuna girerek maça damga vurdu. Bir asist yapan milli oyuncu, 3-2 kazanılan maçın ardından “Maçın Oyuncusu” seçildi. Juventus böylece gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Gece Oynanan Maçlar ve Sonuçlar