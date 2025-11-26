Galatasaray Sahasında Yenildi
Galatasaray, sahasında ağırladığı Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, gruptaki kritik virajda istediği sonucu alamadı.
Gecenin Sürprizi: Manchester City Yenildi
Etihad Stadyumu’nda flaş bir sonuç yaşandı. Manchester City, evinde Bayer Leverkusen’e 2-0 mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı.
Benfica İlk Galibiyetini Aldı
Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Hollanda’da Ajax’ı 2-0 yenerek Devler Ligi’nde sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Karabağ Napoli Deplasmanında Kayıp
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İtalya’da Napoli’ye 2-0 kaybederek gruptaki avantajını kullanamadı.
Chelsea Barcelona’yı Devirdi
Avrupa’nın iki devinin kapışmasında gülen taraf Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Barcelona’yı 3-0 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti.
Kenan Yıldız Sahneye Çıktı
Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasının 46. dakikasında oyuna girerek maça damga vurdu. Bir asist yapan milli oyuncu, 3-2 kazanılan maçın ardından “Maçın Oyuncusu” seçildi. Juventus böylece gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Gece Oynanan Maçlar ve Sonuçlar
-
Galatasaray – Union SG: 0-1
-
Ajax – Benfica: 0-2
-
Manchester City – Leverkusen: 0-2
-
Chelsea – Barcelona: 3-0
-
Dortmund – Villarreal: 4-0
-
Napoli – Karabağ: 2-0
-
Slavia Prag – Bilbao: 0-0
-
Bodo/Glimt – Juventus: 2-3
-
Marsilya – Newcastle: 2-1