An ve an açılan sandıkların bilgisini vatandaşlar aksu Tv ekranlarından takip etti. Canlı yayında çok özel konuklar ile devam eden yayında aksu haber ekibi de sokakta seçimin nabzını tutmaya devam etti.

Seçim sürecinin önemi ve sonuçlarının Kahramanmaraş ve ülke genelindeki etkileri üzerine yapılan analizlerle birlikte, Aksu TV ve Aksu Haber, izleyicilerine kapsamlı bir seçim takibi sunmayı hedefledi. Yerel yöneticilerin belirlenmesiyle ilgili gelişmeler, canlı yayınlar ve haber bültenleriyle izleyicilere aktarıldı.