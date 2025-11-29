Etkinlikte aileler, çocuklarıyla birlikte uygulamalı çalışmalara katılarak hem öğrenme süreçlerine aktif şekilde dahil oldu hem de okul–aile iş birliğini artıran keyifli ve verimli bir deneyim yaşadı.

Whatsapp Image 2025 11 29 At 10.55.18

Çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinlik, velilerin de eğitim sürecine daha yakından katkı sunmasına imkân sağladı.

Whatsapp Image 2025 11 29 At 10.55.19 (2)

Programa katılan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Acaboğa, sınıfları gezerek etkinlikleri yerinde inceledi.

Whatsapp Image 2025 11 29 At 10.55.19

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya gelen Acaboğa, özverili çalışmalarından dolayı okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Whatsapp Image 2025 11 29 At 10.55.21 (1)

Aile Yılı kapsamında düzenlenen bu tür faaliyetlerin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek aile katılımının eğitim sürecine değer kattığını vurguladı.

Whatsapp Image 2025 11 29 At 10.55.20 (2)

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, çocukların gelişimini destekleyen ve aile katılımını güçlendiren etkinlikleri 2025 Aile Yılı boyunca artırarak sürdüreceğini duyurdu.