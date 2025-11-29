HG Hospital, kardiyoloji ünitesinde kullanılan tıbbi cihazlara bir yenisini ekleyerek yüksek çözünürlüklü kamera destekli koroner damar içi görüntüleme sistemini kullanmaya başladı.

Söz konusu teknolojinin, stent uygulamaları sırasında damar yapısının ve yerleştirilen stentin pozisyonunun daha detaylı incelenmesine olanak sağladığı belirtildi.

Sistem hakkında teknik bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kemal Göçer, damar içi görüntüleme yöntemlerinin hekimlerin teşhis ve tedavi süreçlerindeki gözlem yeteneğini desteklediğini ifade etti.

Doç. Dr. Göçer, teknolojinin sağladığı imkanları şu sözlerle açıkladı:

“Koroner damar içi görüntüleme teknolojisi, anjiyografi sırasında elde edilen görüntülerin daha detaylı analiz edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu sistem sayesinde stentlerin damar duvarına yerleşimi kesitsel olarak görüntülenebilmekte ve işlemin teknik uygunluğu anlık olarak değerlendirilebilmektedir.”