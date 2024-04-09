Kahramanmaraş, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihi dokusuyla da Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olarak adından söz ettiriyor. Ancak son günlerde yaşanan büyük bir deprem, şehrin eşsiz güzelliklerini farklı bir perspektiften görme fırsatı sunarak bambaşka bir atmosfer oluşturdu.

Depremin merkez üssünün Kahramanmaraş olmasıyla birlikte, birçok insan endişe ve korkuyla dolarken, şehrin doğal manzarası da gözler önüne serildi.

Sosyal Medyada Uçan Püsük Olarak Bilinen Tamer Çabuk Tarafından Havadan çekilen görüntüler, Kahramanmaraş'ın mistik dağları, yeşil vadileri ve tarihi yapıları ile bezenmiş muhteşem coğrafyasını sergiledi.

Görüntülerde, depremin yarattığı izlerin yanında, Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri de dikkat çekici bir şekilde öne çıktı.

Kahramanmaraş, doğal güzellikleriyle ve tarihi dokusuyla her zaman göz kamaştırıcı olmuştur. Ancak bu sefer, depremin ardından havadan görüntülenen manzara, şehrin zarafetini ve gücünü aynı karede buluşturarak unutulmaz bir tablo oluşturdu.