İstiklalspor’un Kadrosu
Temsilcimiz sahaya şu ilk 11 ile çıktı:
Kaleci: Ömer Bircan Camcı
Savunma: M. Çevikaslan, Cuma Yavuz
Orta saha: İlker Hançer, Şaban Berat Tilki, Tarık Yalçın, Oruç Efe Gürlek, Ramazan Kaplan
Hücum: Onur Sarp, Emirhan Yorulmaz, Fatih Mehmet Işık
Farklı Mağlubiyet
Silifke Belediyespor karşısında istediği oyunu ortaya koyamayan Temsilcimiz AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, sahadan 7-1’lik bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip Türkiye Kupası macerasına ikinci turda noktayı koydu.
Maçın Golleri
26’ Uğur Ahmet Özder (1-0)
34’ İlkay İşler (2-0)
42’ Uğur Ahmet Özder (3-0)
İlk Yarı Sonucu: 3-0
47’ Uğur Ahmet Özder (4-0)
59’ Ender Alkan (KK) (4-1) – Kahramanmaraş İstiklalspor
73’ Tayyib Kanarya (5-1)
79’ Uğur Ahmet Özder (6-1)
85’ Vural Akkurt (7-1)