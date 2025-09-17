İstiklalspor’un Kadrosu

Temsilcimiz sahaya şu ilk 11 ile çıktı:

Farklı Mağlubiyet

Silifke Belediyespor karşısında istediği oyunu ortaya koyamayan Temsilcimiz AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, sahadan 7-1’lik bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip Türkiye Kupası macerasına ikinci turda noktayı koydu.

Maçın Golleri

  • 26’ Uğur Ahmet Özder (1-0)

  • 34’ İlkay İşler (2-0)

  • 42’ Uğur Ahmet Özder (3-0)

İlk Yarı Sonucu: 3-0

  • 47’ Uğur Ahmet Özder (4-0)

  • 59’ Ender Alkan (KK) (4-1) – Kahramanmaraş İstiklalspor

  • 73’ Tayyib Kanarya (5-1)

  • 79’ Uğur Ahmet Özder (6-1)

  • 85’ Vural Akkurt (7-1)

Maç Sonucu: 7-1