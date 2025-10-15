Kahramanmaraş’ın spor dünyasına ışık tutan ve her hafta güncel konularla ekranlara gelen Spor 46 programı, bu haftaki yayınında spora tıbbi bir perspektiften yaklaşarak, HG Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Beşir Şahin İnceer'i konuk etti.

Deneyimli spor yorumcusu Serdar Bursalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, sporcuların karşılaştığı en yaygın sağlık problemleri ve bu sorunların önlenmesi için alınabilecek önlemler detaylı şekilde ele alındı. Özellikle bilinçsiz yapılan antrenmanlar sonucu oluşan sakatlıkların spor hayatını nasıl olumsuz etkilediği konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Programda ayrıca, spor sakatlanmalarından sonra iyileşme sürecinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin önemi de gündeme geldi. Dr. İnceer, bu süreçlerin yalnızca iyileşme için değil, sporcunun sahalara güvenle dönebilmesi adına da hayati olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutan Spor 46 sporcu sağlığı, antrenman disiplini ve yaşam kalitesi gibi alanlarda da izleyiciye katkı sunarak, her hafta alanında uzman konuklarıyla sporseverleri bilgilendirmeye ve şehrin spor gündemini ekrana taşımaya devam edecek.