Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 13 Kasım 2025 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) toplantısında, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi (Bahis Oynama) kapsamında disipline sevk edilen futbolcular hakkındaki kararları açıkladı.

Toplam 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildi. İşte o cezalar:

  1. İzzet Çelik – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  2. Enes Keskin – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  3. Yusuf Özdemir – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
  4. Bedirhan Özyurt – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  5. Efe Doğan – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  6. Furkan Orak – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  7. Metehan Baltacı – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
  8. Evren Eren Elmalı – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  9. Muhammet Taha Güneş – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  10. Nazım Sangare – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  11. İzzet Furkan Malak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  12. Uğur Kaan Yıldız – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  13. Kerem Kayaarası – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  14. Mükremin Arda Türköz – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  15. Ege Albayrak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  16. Ali Emre Yanar – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  17. Furkan Bekleviç – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  18. Kerem Yusuf Sirkeci – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  19. Celil Yüksel – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  20. Boran Başkan – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  21. Salih Malkoçoğlu – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  22. Adil Demirbağ – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  23. Allasane Ndao – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
  24. Berkan Aslan – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  25. Abdulsamet Burak – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
  26. Ali Fidan – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  27. Yücel Gürol – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  28. Barış Timur – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  29. Hasan Aksu – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  30. Alperen Selvi – inceleme devam ediyor
  31. Oktay Aydın – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
  32. Uğur Adem Gezer – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  33. Arda Kemal Gülmez – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  34. Bartu Kaya – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  35. Alberk Koç – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  36. Hasan Hüseyin Akınay – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  37. Atakan Cangöz – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  38. Üzeyir Ergün – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  39. Eren Karadağ – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
  40. Kadir Seven – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  41. Arda Hilmi Şengül – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  42. Cengiz Demir – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  43. Selimcan Temel – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  44. Emircan Çiçek – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  45. Yusuf Erata – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  46. Batuhan İşen – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  47. Hakan Yeşil – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  48. Tolga Kalender – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  49. Ensar Bilir – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  50. Temel Çakmak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  51. Mustafa Alptekin Çaylı – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  52. İsmail Kalburcu – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  53. Abdulsamet Kırım – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  54. Orkun Özdemir – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
  55. Abdurrahman Üresin – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  56. Emirhan Balarısı – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  57. Emre Kaplan – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  58. Yusuf Saitoğlu – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  59. Alper Burak Duman – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  60. Berkan Mahmut Keskin – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  61. Murat Cem Akpınar – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  62. Cengizhan Bayrak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  63. Mert Önal – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  64. Muhammed Furkan Özhan – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
  65. İlkan Sever – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  66. Hüsamettin Yener – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  67. Osman Ertuğrul Çetin – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  68. Yunus Emre Gedik – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  69. Enes Işık – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  70. Muhammed Arda Kahveci – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  71. Muhammed Birkan Tetik – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  72. Faruk Can Genç – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  73. Mustafa Taşdemir – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  74. Abdullah Dıjlan Aydın – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  75. Kerem Kabadayı – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  76. Yusuf Ali Özer – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  77. Enver Azmi Sarıalioğlu – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  78. Fatih Tultak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  79. Ali Şahin Yılmaz – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  80. Bartu Göçmen – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  81. Fırat İnal – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  82. Samet Karabatak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  83. Kadir Kaan Yurdakul – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
  84. Mehmet Albayrak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  85. Ahmet Abdullah Çakmak – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
  86. Mert Çelik – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  87. Çağlayan Menderes – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  88. Ali Şaşal Vural – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
  89. Abdurrahman Bayram – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  90. Ömer Beriş – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  91. Yunus Emre Tekoğul – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  92. Arda Türken – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  93. Burak Asan – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  94. Erhan Çelenk – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  95. Selim Dilli – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  96. Mesut Can Tunalı – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  97. Ali Aytemur – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  98. Berşan Yavuzay – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  99. Engin Kadir Gıcır – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
  100. Ahmet Emin Keskin – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  101. Edis Köksaldı – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
  102. Muhammet Ali Özbaşkıcı – 6 ay hak mahrumiyeti cezası