Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 13 Kasım 2025 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) toplantısında, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi (Bahis Oynama) kapsamında disipline sevk edilen futbolcular hakkındaki kararları açıkladı.
Toplam 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildi. İşte o cezalar:
- İzzet Çelik – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Enes Keskin – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Yusuf Özdemir – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
- Bedirhan Özyurt – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Efe Doğan – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Furkan Orak – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Metehan Baltacı – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
- Evren Eren Elmalı – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Muhammet Taha Güneş – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Nazım Sangare – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- İzzet Furkan Malak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Uğur Kaan Yıldız – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Kerem Kayaarası – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Mükremin Arda Türköz – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Ege Albayrak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Ali Emre Yanar – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Furkan Bekleviç – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Kerem Yusuf Sirkeci – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Celil Yüksel – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Boran Başkan – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Salih Malkoçoğlu – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Adil Demirbağ – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Allasane Ndao – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
- Berkan Aslan – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Abdulsamet Burak – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
- Ali Fidan – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Yücel Gürol – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Barış Timur – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Hasan Aksu – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Alperen Selvi – inceleme devam ediyor
- Oktay Aydın – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
- Uğur Adem Gezer – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Arda Kemal Gülmez – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Bartu Kaya – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Alberk Koç – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Hasan Hüseyin Akınay – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Atakan Cangöz – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Üzeyir Ergün – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Eren Karadağ – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
- Kadir Seven – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Arda Hilmi Şengül – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Cengiz Demir – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Selimcan Temel – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Emircan Çiçek – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Yusuf Erata – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Batuhan İşen – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Hakan Yeşil – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Tolga Kalender – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Ensar Bilir – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Temel Çakmak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Mustafa Alptekin Çaylı – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- İsmail Kalburcu – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Abdulsamet Kırım – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Orkun Özdemir – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
- Abdurrahman Üresin – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Emirhan Balarısı – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Emre Kaplan – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Yusuf Saitoğlu – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Alper Burak Duman – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Berkan Mahmut Keskin – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Murat Cem Akpınar – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Cengizhan Bayrak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Mert Önal – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Muhammed Furkan Özhan – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
- İlkan Sever – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Hüsamettin Yener – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Osman Ertuğrul Çetin – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Yunus Emre Gedik – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Enes Işık – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Muhammed Arda Kahveci – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Muhammed Birkan Tetik – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Faruk Can Genç – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Mustafa Taşdemir – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Abdullah Dıjlan Aydın – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Kerem Kabadayı – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Yusuf Ali Özer – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Enver Azmi Sarıalioğlu – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Fatih Tultak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Ali Şahin Yılmaz – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Bartu Göçmen – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Fırat İnal – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Samet Karabatak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Kadir Kaan Yurdakul – 9 ay hak mahrumiyeti cezası
- Mehmet Albayrak – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Ahmet Abdullah Çakmak – 6 ay hak mahrumiyeti cezası
- Mert Çelik – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Çağlayan Menderes – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Ali Şaşal Vural – 12 ay hak mahrumiyeti cezası
- Abdurrahman Bayram – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Ömer Beriş – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Yunus Emre Tekoğul – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Arda Türken – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Burak Asan – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Erhan Çelenk – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Selim Dilli – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Mesut Can Tunalı – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Ali Aytemur – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Berşan Yavuzay – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Engin Kadir Gıcır – 3 ay hak mahrumiyeti cezası
- Ahmet Emin Keskin – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Edis Köksaldı – 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Muhammet Ali Özbaşkıcı – 6 ay hak mahrumiyeti cezası