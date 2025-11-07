1 Kasım 2025’te düzenlenen Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, elektronik ortamda yapılan son sınav oldu. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ÖSYM e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınava 4 binden fazla aday katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dijital dönüşüm kapsamında elektronik sınav sistemini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti. 2023’ten itibaren eczacılık ve gelir uzmanlığı sınavları elektronik ortamda uygulanırken, 2025’te Sayıştay Eleme Sınavı ve Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) da bu sisteme dahil edildi.

e-TEP, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşuyor ve adaylara B1, B2, C1 düzeylerinde geçerli İngilizce yeterlilik sertifikası sağlıyor. Sınavlar, CEFR standartlarına uygun olarak eğitim ve mesleki dil kullanımını ölçüyor.

Prof. Dr. Ersoy, e-sınav merkezlerinde biyometrik doğrulama, kamera izleme ve modern bilgisayar altyapısıyla güvenli sınav yapıldığını, sonuçların daha hızlı açıklandığını ve çevre dostu bir sistem sağlandığını vurguladı. Şu anda yılda yaklaşık 60 bin aday bu merkezlerde sınava girebiliyor.

Ersoy ayrıca, e-sınavları Türkiye’nin tüm bölgelerine yaymayı hedeflediklerini ve sınav merkezi kapasitesini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.