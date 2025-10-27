Türkiye Tekvando Federasyonu’nun açıklamasına göre, Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar kategorisinde tatamiye çıkan Emine, turnuvanın 4. gününde dikkat çeken performansıyla göz doldurdu.

İlk turunu maç yapmadan geçen Emine, ikinci turdan itibaren sırasıyla Endonezya’dan Ni Kadek Heni, İspanya’dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan’dan Kamilah Salim ve Kazakistan’dan Aidana Kumartayeva’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde Rus rakibi Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Emine, Türkiye’ye 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası’ndaki ilk altın madalyayı kazandırmış oldu ve ülkemizi gururlandırdı.