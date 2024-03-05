Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesinde yapımı devam eden 120 yatak kapasiteli Türkoğlu Acil Durum Hastanesinin çatı imalatına başlandı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Türkoğlu Devlet Hastanesinin yerine çelik konstrüksiyon ile inşa edilen hastanenin nisan ayının ikinci yarısında hizmete sunulması bekleniyor.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Çelik konstrüksiyon ile yapıldığı için hastanemiz depremlere dayanıklı ve kullanım ömrü uzun bir şekilde hizmet verecek." İfadelerini kullandı.