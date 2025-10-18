Eğitim alanında Kahramanmaraş ve bölgede adından sıkça söz ettiren Kipaş Eğitim Kurumları, akademik başarılarının yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen yaptığı açıklamada, “Kipaş Eğitim Kurumları olarak akademik başarılara olduğu kadar sanatsal ve kültürel etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Her yıl düzenli olarak sanat, kültür ve edebiyat alanında birçok faaliyet yürütüyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizi yazarlarla bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Thomas Taylor ise Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Depremden sonra şehrin yeniden canlandığını görmek, özellikle çocukların ve gençlerin kültüre olan ilgisini hissetmek beni çok mutlu etti. Burada olmaktan ve öğrencilerle buluşmaktan büyük keyif alıyorum.” dedi.