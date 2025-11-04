Kanal D ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Uzak Şehir, 3 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 36. Bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Özellikle bölüm sonunda yaşanan şok edici gelişme, "Sadakat Albora öldü mü?", "Alya'ya kim yardım edecek?" gibi soruları beraberinde getirdi ve sosyal medyada gündem oldu. Diziyi kaçıranlar ve gelişmeleri merak edenler için tüm detaylar ve Uzak Şehir 37. Bölüm fragmanı haberimizde!

💔 Uzak Şehir Son Bölümde Yaşananlar (36. Bölüm Özeti)

Uzak Şehir'in 36. Bölümünde Albora Konağı'na düzenlenen büyük baskın damgasını vurdu. Ecmel'in kışkırtmasıyla konağa gelen öfkeli kalabalık, tansiyonu yükseltti. Ancak asıl şok, baskın sırasında yaşandı.

Boran'ın Gözlerini Açması: Uzun süredir komada olan Boran'ın uyanması, Cihan ve Alya ilişkisi için büyük bir sınavın başlangıcı oldu. Cihan, aşkı ile Boran'ın varlığı arasında kaldı.

Albora Konağı'na Baskın: Cihan ve ailesinin üzerindeki kumpaslar olayları kontrol edilemez hale getirirken, konağın savunmasız kalması büyük tehlike yarattı.

Sadakat Albora Vuruldu! En can alıcı sahnede, ölümle burun buruna gelen Alya'ya siper olan Sadakat Albora vurularak yere yığıldı. Sadakat'in akıbeti izleyicileri derin bir merakta bıraktı.

🎬 Uzak Şehir 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Yeni Bölümde Neler Olacak?

bölümün ardından gözler hemen Uzak Şehir 37. Bölüm fragmanına çevrildi. Yeni fragmanda, Sadakat'in durumu ve Boran'ın uyanışının getireceği sonuçlar ön planda.

Fragmanda; Boran'ın, Alya ve Cihan'ı birlikte görmesiyle tetiklenen kıskançlık krizi ve intikam planları dikkat çekiyor. Öte yandan, Kaya'nın görme yetisini kaybetmesi ve ailesine vedası da izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacağının sinyallerini veriyor.

👉 37. Bölüm fragmanı

Eğer Uzak Şehir'in nefes kesen son bölümünü (36. Bölüm) kaçırdıysanız veya o anları tekrar izlemek istiyorsanız, Aşağıdaki linkten bölümün tamamına ulaşabilirsiniz.

👉 36. Bölüm izle

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

