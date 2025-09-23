Hyogo, Niigata, Miyagi-Fukushima, Kumamoto ve Ishikawa vilayetlerinin valileri ile belediye başkanlarının yanı sıra Türk-Japon Vakfı 2. Başkanı Doç. Dr. Emin Özdamar’ın da yer aldığı zirvede, afet sonrası yeniden yapılanma süreçleri ve Japonya’nın bu konudaki tecrübeleri ele alındı.



Zirvede konuşan Vali Ünlüer, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Kahramanmaraş özelinde sürdürülen “Yeniden Yenilikçi Yapılanma (Build Back Better)” çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.



Doç. Dr. Emin Özdamar ise Türk-Japon Vakfı’nın 1999 Marmara Depremi sonrasında Hyogo Valiliği desteğiyle yürüttüğü burs programları ile afetlere hazırlık, risk azaltma ve dirençlilik projelerine ilişkin sunum yaptı.



Program sonunda Hyogo Valisi Motohiko Saito tarafından Hyogo Deklarasyonu kamuoyuna duyuruldu. Türk heyeti, Hyogo Valisi Saito ve Afet Yönetimi Dairesi yetkililerine Türkiye’ye ve Türk-Japon Vakfı’na sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.