Bayramının birinci gününde şehir merkezi bomboş kaldı. Her gün büyük bir hareketliliğin yaşandığı çarşıda, yollar caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar bayram ziyaretleri için şehir dışına veya köylerine gidince çarşı ve caddelerde çok az kişi göründü.

Kahramanmaraş halkı Bayramlaşma için köy, mahalle ve yaylalara aile ziyaretlerine gidince merkezde de hareketlilik gözle görünüz derecede azaldı. Bayramın ilk gününe göre ikinci günü çarşının daha hareketli olması bekleniyor.