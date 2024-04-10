Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde hayatını kaybeden Ayşe Lale Muğlu'nun oğlu Gürkan Ali, isminden esinlendiği annesinin kabrinin yanına taşlarla "lale figürü" yaptı.

Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Mete Apartmanı'nda hayatını kaybeden 11 kişi arasında Ayşe Lale Muğlu (61) da yer aldı.

Muğlu'nun oğlu Gürkan Ali Muğlu (37), annesinin cenazesinin toprağa verildiği Kabasakal Mezarlığı'nı sık sık ziyaret ediyor.

Annesine duyduğu özlem bir an olsun dinmeyen Muğlu, isminden esinlenerek kabrinin yanına taşlarla lale figürü yaptı.

Muğlu, annesine duyduğu özlemi anlatmak için fotoğrafını koydurduğu mezar taşına ise "Nasıl unuturum güzeldi yaşamak. Fakat hakkı varmış Lalecan'ın" ve "Hatıralar da dal istiyor, kuşlar gibi konacak" sözlerini yazdırdı.