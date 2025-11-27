Etkinlikte Mehmet Işık ve oğlu Ömer Kayra Işık, yazarlık yolculuklarını ve kitapların ortaya çıkış süreçlerini öğrencilerle paylaşarak, yazarlığın emek, hayal gücü ve sürekli okumayla gelişen bir süreç olduğunu vurguladı. Öğrencilere kendi hikâyelerini yazmaları yönünde ilham veren konuk yazarlar, küçük yaşta okuryazarlık bilincinin gelişmesinin önemine dikkat çekti.

Programın en heyecan verici kısmında Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, öğrencilere anlamlı bir söz verdi. Öğretmenlerinin rehberliğinde bir kitap yazmaları halinde, o kitabın baskı sürecine dernek olarak sponsor olacaklarını açıkladı. Bu müjde öğrenciler arasında büyük sevinç ve motivasyon oluşturdu.

Etkinlik sonunda okul kütüphanesine Dernek tarafından çeşitli kitaplar hediye edilirken, Mehmet Işık ve Ömer Kayra Işık da kendi kitaplarını imzalayarak öğrencilere unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Program; ikramlar, oyunlar ve sıcak bir sohbet ortamıyla sona erdi. Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği’nin eğitime verdiği destek, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.