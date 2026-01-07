TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen isimler şöyle:

Teknik sorumlular:

Savaş Yıldırım

Semih Tokatlı

Hakan Yılmaz

Serkan Ençetin

Tansu Yaan

Gökhan Ünal

Necdet Emre Özbayer

Aydemir Emrah Uzun

Harun Dişlitaş

Erhan Koç

İlker Erdem

İlker Avcıbay

Murat Parlak

Taner Gürsoy

Avni Okumuş

Tevfik Ata Tekin

Adem Çağlayan

Taner Gülleri

Erdoğan Sarıuşak

Ali Asım Balkaya

Ertürk Koray Balcıoğlu

Cevdet Uzunköprü

Murat Sönmez

Ahmet Yurtsever

Metin İlhan

Bülent Yenihayat

Sadullah Zehir

Mehmet Seçkin

Sercan Yıldırım

Muzaffer Taşkın

Serdar Göçerler

Muzaffer Bilazer

Murat Özkan

Can Güçer

Nuri Çolak

Coşkun Öz

Mete Işık

Ergün Işık

Mehmet Erol

Sait Taş

İlhan Özbay

Volkan Erten

Mustafa Alper Avcı

Orhan Kosulu

Özgür Ergün

Ayhan Tuna Üzümcü

Gürkan Ferhatoğlu

Şenol Demir

Görkem Öncü

Enver Şen

Cüneyt Dumlupınar

Ayhan Bahar

Muhammet Yılmaz

Aslan Toklu

Bayram Toysal

Ali Beykoz

Engin Dursun

Gökhan Beklemiş

Ahmet Duman

Murat Hacıoğlu

Rızvan Şahin

Uğur Kulaksız

İsmail Ertekin

Aykut Erdoğan

Semih Özü

Ahmet Taşyürek

Sinan Durmuş

Erhan Çelik

Adil Tozlu

Fuat Erarslan

Özgür Çetiner

Egemen Urhan

Mehmet Birinci

Hasan Uğur Kardal

Gürkan Aslan

Bayram Sevindik

Mustafa Çapanoğlu

Selahaddin Dinçel

Serhat Güller

Ramazan Kurşunlu

İbrahim Raif Albay

Onur Yeniyurt

Evren Şenel

Sertaç Gezer

Hasan Yüksel

Hayati Palancı

Ümit Metin Yıldız

Hakan Çobanoğlu

Kemal Dulda

Selçuk Akçay

Kadir Kar

Cahit Erçevik

Mithat Çulcuoğlu

Fatih Serkan Albayrak

Özden Töraydın

Eray Gülay

Nazım Gülay

Mehmet Altıparmak

İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Cafer Elek

Hakan Keleş

Ufuk Sarı

Bahaddin Güneş

Ufuk Uysal

İbrahim Yıldırım

Serdar Uygun

Erkan Bölükbaş

Cemil Aktaş

Futbol menajerleri:

Abdul Samet Süner

Abdullah Eş

Ahmet Can

Ahmet Veysel Ünal

Ali Sünnetçioğlu

Alicansun Begeçarslan

Aras Şener

Aşkın Aytaç Sümercan

Ayhan Dündar

Barbaros Kılınç

Barış Güçlü

Basri Gökhan Keçeci

Berk Ağanoğlu

Berkay Türkmen

Buğra Beykoz

Burak Karaduman

Caner Özkan

Cem Deda

Cenk Ergün

Ceyhun Yaman

Cihan Ercüment

Çağatay Çatalkaya

Deniz Gelberi

Deniz Doğan

Emin Koç

Emrah Akçaay

Enes Küçük

Ercan Kugu

Erdal Ferin

Eren Açıldı

Erkan Afacan

Erkan Gümüşbaş

Erkan Yetişmiş

Ertan Coşkun Öğer

Faruk Cömert

Fatih Yalçın

Fatih İpek

Fatih Babaç

Fatih Şahinoğlu

Ferhat Pazarbaşı

Furkan Şenol

Furkan Talha Yağcı

Gökalp Demir

Gökçe Berk Akça

Gökhan Eser

Gökhan Tabakcıoğlu

Gökhan Engin

Guy Marc Gahourou

Gürcan Alpaslan

Gürel Bergen

Hayrettin Kılıç

Hürriyet Ravalı

Hüseyin Bayrak

Hüseyin Ok

İbrahim İşen

İsa Özüdüz

İskender Çam

İsmet Biter

Mehmet Kaya

Mehmet Mustafaoğlu

Mehmet Taşkın

Mehmet Gökmen Özdemir

Merter Ortaç

Mesut Vatansever

Muhammet Emre Erkan

Murat Uzunmehmet

Murat Kazancı

Murat Şenay

Murat Edis

Mustafa Kurt

Mustafa Can Gezgin

Mustafa Erdem Karagöl

Mücahit Avcu

Necdet Ergezen

Okan Karabulut

Olgay Kızılkaplan

Onur Paker

Onur Alp Yağcıoğlu

Orçun Yücel

Orhan Kırkpınar

Orhanmert Bilginan

Osman Artün

Ömer Kızılkoca

Özcan Üstüntaş

Raif Kaan Sezer

Semih Albayrak

Serdar Meriç

Serdar Yoloğlu

Serhan Serbest

Sertan Vardar

Sezer Sezgin

Sezer Bravo

Şevki Tekeli

Tarık Tekin

Tarık Özaslan

Tevfik Efe Gülümser

Tolga Çağala

Tolga Altıncı

Utku Ataç

Yalçın Fatih İlek

Yalçın Umut Çınar

Yavuzcan Bakacak

Yiğit Özen

Yiğit Temizkanoğlu