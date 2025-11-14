ÖSYM’nin 2026 sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte adaylar, girecekleri sınavların tarihlerini araştırmaya başladı. Takvimde yer alan sınavlardan biri de Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) oldu. Sınavın başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netleşti.

MSÜ 2026 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ 2026 Başvuruları Ne Zaman?

MSÜ 2026 başvuruları, 5–29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

MSÜ 2026 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MSÜ 2026 sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.