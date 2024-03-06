Yeşilay'ın tanıtımı amacıyla Şairler Tepesi'nde düzenlenen programa, kentte çeşitli kurumlarda görev yapan kadın yöneticiler ve gönüllü aileler katıldı.

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz de depremin ardından kentteki bağımlılık konusunda artış gözlendiğini savunarak, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne yapılan müracaatların da arttığını vurguladı.

Yeşilay Kahramanmaraş Kadın Komisyonu İl Başkanı Dilek Konuş ise 5 bağımlılık süreciyle mücadele ettiklerini, Yeşilay Danışmanlık Merkezi kapsamında psikososyal destek verdiklerini sözlerine ekledi.

