1977 yılında kurulan ve şehrin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği, yeni üyeleriyle tanışma ve kaynaşma amacıyla Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Dernek Başkanı, derneğin kuruluş amacı, bugüne kadar yürütülen faaliyetler ve her yıl geleneksel hale gelen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ardından söz alan yeni üyeler, görüş, öneri ve fikirlerini paylaşarak derneğin gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar üzerine katkıda bulundu.

Toplantıda yıl içinde yapılması planlanan sosyal ve kültürel etkinlikler ele alınarak istişarelerde bulunuldu. Program, karşılıklı fikir alışverişi ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.