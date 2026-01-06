Son haftalarda Beşiktaş’ta yaşanan kadro dışı kararları dikkat çekerken, siyah-beyazlı kulübün Necip Uysal ile birlikte Mert Günok’u da kadro dışı bırakması transfer sürecini hızlandırdı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak için temaslara başladı.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, 36 yaşındaki deneyimli kaleci ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulübün, Mert Günok ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı, kontratta belirli maç sayısına bağlı uzatma opsiyonunun da yer aldığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Mert Günok’un Fenerbahçe’ye dönüşü, hem kulüp hem de oyuncu açısından ayrı bir anlam taşıyor. 2015 yılında sarı-lacivertli ekipten ayrılan milli kaleci, aradan geçen 10 yılın ardından yeniden altyapısından yetiştiği kulübün formasını giymeye hazırlanıyor. Tecrübesi, liderlik özelliği ve Süper Lig geçmişiyle Günok’un, Fenerbahçe’nin kaleci rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Transferin resmileşmesi halinde Mert Günok, kariyerinde yeni bir sayfa açarken Fenerbahçe de hem yerli hem de deneyimli bir kaleciyi kadrosuna katmış olacak. Bu hamle, sezonun geri kalanında sarı-lacivertlilerin hedefleri doğrultusunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.