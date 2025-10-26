Kahramanmaraş, bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğiyle organize edilen dev etkinlik, Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda büyük bir coşkuya sahne oldu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan müsabakalarda, 18 farklı ülkeden gelen 130’un üzerinde pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için er meydanına çıktı.

Geleneksel Türk güreşinin en önemli dallarından biri olan karakucak güreşi, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.