Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ekim'de uygulanacak 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile 2025 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) için giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025-EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ve 2025-STS Eczacılık (Seviye Tespit Sınavı) için sınava giriş belgelerini yayımladı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sınava giriş yer bilgisi sorgulanabiliyor.

Sınava katılacak adayların, sınav günü sınava giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle birlikte belirtilen sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların 11 Ekim günü saat 13.30’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacağı önemle vurgulandı. Bu nedenle adayların en geç saat 13.15’te sınav binasında bulunmaları tavsiye ediliyor.

EUS ve STS Eczacılık sınavları, Türkiye'de eczacılık alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. Özellikle yurt dışından mezun olup Türkiye'de eczacılık yapma hakkı elde etmek isteyen adaylar, STS Eczacılık sınavına giriyor.

Sınav öncesi hazırlıklarını sürdüren adaylar için ÖSYM, sınav kurallarına uyulması gerektiğini ve salonlara cep telefonu, akıllı saat, takı gibi eşyaların kesinlikle alınmayacağını hatırlattı.

Sınav öncesi hazırlıklarını sürdüren adaylar için ÖSYM, sınav kurallarına uyulması gerektiğini ve salonlara cep telefonu, akıllı saat, takı gibi eşyaların kesinlikle alınmayacağını hatırlattı.