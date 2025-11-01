2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, eğitimde yenilikçi adımları gündeme taşıyor. Program kapsamında, ilköğretim müfredatına “Bilinçli Tüketici Dersi” eklenerek öğrencilerin erken yaşta tüketici hakları ve bilinçli harcama konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Ayrıca, uygun seçmeli derslerde de bilinçli tüketime yönelik içerikler sunulacak.

Program, çocukların erken yaşta beceri kazanmasını ve sosyal bireyler olarak yetişmesini desteklemeyi amaçlıyor. Okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlanacak, fiziki altyapı ve nitelikli insan kaynağı yatırımları artırılacak, ihtiyaç duyulan yeni derslikler inşa edilecek.

Özellikle okuldan kopma riski taşıyan öğrenciler için önleyici mekanizmalar oluşturulacak, özel eğitim alan öğrenciler için fiziki ve beşeri altyapı güçlendirilecek. Kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarıyla eğitim gören çocuklar için temel matematik ve okuryazarlık programları geliştirilecek.

Dijital eğitim de öncelikler arasında. MEBİ platformu, yapay zekâ destekli asistan ve öğrenme analitiği ile güçlendirilecek; Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) zenginleştirilmiş öğretim materyalleri ve eğitsel videolar sunulacak.

2026 programı, çocukların bilinçli tüketici olarak yetişmesini destekleyen, güvenli ve dijital odaklı bir eğitim yaklaşımını öne çıkarıyor.