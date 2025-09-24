Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başarmışlardı.

FIVB sıralamalarında zirvede yer alan Polonya, B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1, son 16 turunda da Kanada'yı 3-1 yenerek çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Ay yıldızlı takım bu akşam TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonyalı rakibiyle karşılaşacak.

Müsabakayı kazanması halinde Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükselecek.