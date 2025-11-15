ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat) ve 2025 İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde dört oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular, 11 Kasım 2025 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi sitesi “ais.osym.gov.tr”, ÖSYM başvuru merkezleri veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tamamlayabilir.

Sınav başvurusu yapacak adayların, sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınavla ilgili tüm ayrıntılar için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Bu sınav, adli ve idari yargıda görev almak isteyen adaylar için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.