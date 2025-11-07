Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen iş kazasında 2 işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, termik santral sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşandı.

Yüksekten düşen 26 yaşındaki F.P. ile 42 yaşındaki M.G. isimli işçiler yaralandı.

Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak iş güvenliği ve denetim ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

