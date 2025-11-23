Kahramanmaraş’ın Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında 2 işçi yaralandı. Olay, santral sahasında yapılan çalışma sırasında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, çalışma esnasında oksijen tüpünün patlaması sonucu işçiler E.K. (23) ve H.Ç. (24) yaralandı. Patlama sesi bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, ilk müdahalelerinin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı, yüz bölgelerinde 2. derece yanıklar oluştuğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Patlamanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Santral yönetimi ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için gerekli teknik değerlendirmelerin yapılacağını açıkladı.