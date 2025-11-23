Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, sis ve sürücü hatalarının etkisiyle kısa süre arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Elbistan-Darende karayolunda takla atan otomobilde 3 kişi, Kışla Mahallesi’nde yoğun sis nedeniyle kanala düşen araçta ise 1 kişi yaralandı.

Elbistan–Darende Yolunda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

İlk kaza, Elbistan-Darende karayolu üzerindeki Büyükyapalak Sulama Göleti yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak defalarca takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Takla atan araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: Araç Kanala Düştü

İlçedeki ikinci kaza, Kışla Mahallesi’nde etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana geldi. Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düşmesi üzerine, bir araç sürücüsü kontrolü kaybederek yol kenarındaki kanala düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma İnceleme Başlattı

Her iki kazayla ilgili de jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, yetkililer özellikle sisli ve kaygan havalarda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Elbistan’da aynı gün içinde yaşanan bu iki kaza, bölgede kış koşullarına karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.