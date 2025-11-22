BAŞARILARIN ARKA PLANINDAKİ GÜÇ: AKEDAŞ SPOR DESTEKLERİ

AKEDAŞ, iki yılı aşkın süredir isim sponsorluğunu üstlendiği Akedaş İstiklal Spor Futbol Kulübü'nün elde ettiği şampiyonluklarda kilit rol oynadı. Bu uzun soluklu destek, kulübün başarı grafiğini yükseltti. Ayrıca, Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Basketbol Takımı'nın il birinciliği kazandıktan sonraki bölgesel turnuvalara katılım sürecinde forma sponsorluğunu üstlenerek sporcuların motivasyonunu ve rekabet gücünü artırdı.

TEKNO-GİRİŞİMLERE DESTEKLE GELECEĞE YATIRIM

Bu yılki destek odağını bilim ve teknolojiye yönlendiren AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş., Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi (ÇEAL) Robotics Ekibi’nin, ilk kez katıldıkları MEB Robot Yarışması’nda birincilik elde edip TEKNOFEST 2024 Antalya finalistliği ve Tarım Teknolojileri Türkiye 6.’lığı gibi önemli başarılara ulaşmasının ardından ekibe sponsor oldu.

50 bin proje arasından üç eleme turunu geçip ilk 25 finalist arasına giren genç ekip, her yıl ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada Türkiye’yi temsil ederek başarılarını artırmayı hedefliyor.

Gençlerin elde ettiği bu etkileyici sonuçların ardından AKEDAŞ, ekibin bölgesel ve ulusal turnuvalara daha güçlü şekilde katılabilmesi için sponsorluk desteği sağlayarak onların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Genç mucitler ve okul müdürü, uluslararası yarışma öncesinde AKEDAŞ yönetimi ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrenciler, titizlikle geliştirdikleri robotlarını tanıttılar ve 21 Kasım'da İtalya'nın Roma kentinde gerçekleşecek olan uluslararası yarışma hakkındaki detayları paylaştılar. AKEDAŞ'ın sağladığı sponsorluk katkısı, ekibin bu önemli uluslararası platformda ülkeyi temsil edebilmesini sağladı.

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Kutlay Paksoy, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şirketin spora, eğitime ve bilime yönelik yaptığı yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu önemle vurguladı. Paksoy, gençlerin başarı yolculuklarında onlara destek olmaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi ve Roma'da Türkiye'yi temsil edecek ÇEAL Robotics Ekibi'ne gönülden başarılar diledi.